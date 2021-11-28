За минувшие сутки в регионе выявлено 618 новых случаев коронавируса.

Об этом 28 ноября сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 119 108 человек.

Больше всего заболевших традиционно выявлено в Саратове — 316, Энгельсском — 61, Балаковском — 41, Балашовском — 30 и Вольском — 23 районах.

Лидерами по числу инфицированных ковидом снова стали пожилые в возрасте 60 лет и старше: их за сутки зарегистрировано 223 человека.