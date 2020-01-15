Скандальный актер Алексей Панин на своей странице в социальной сети объявил об окончании монтажа фильма. Который он снимал в Саратове.

-Сегодня окончательно закончен монтажный период моего фильма «Я вернулся». Многие не верили, но мы это сделали! Спасибо всем кто приложил свою руку к созданию фильма! Только что мы внесли последние поправки и я с уверенностью могу сказать что кино получилось! Кино есть!, — пишет актер.

Далее он благодарит тех, что принимал участие в работе над кинокартиной — музыканта Валерия Дидюлю, певицу Лолиту Милявскую, певцов Гарика Кричевского и Филиппа Киркорова. Отдельной благодарности удостоился актер Владимир Епифанцев.

Напомним, съемки фильма «Я вернулся» проходили в Саратове в 2018 году. Они были отмечены рядом скандалов. В частности Алексея Панина поймали на езде по пешеходному проспекту Кирова. Еще ранее он позировал со стаканом водки в руке и фотографировался с саратовцами.