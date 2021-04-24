Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с молодежью Балаково строительство площадки для скейтинга. Об этом он сообщил в своем телеграмм канале «Пара слов».

— Скейтбординг объединяет и стирает возрастные грани — так говорят спортсмены. Сегодня обсудили с представителями молодежного движения строительство нового скейт-парка в Балаково. Разместить его предлагают в жилгородке. Скейтер Николай работает на БРТ. В свои 26 лет учит кататься тех, кто только начинает увлекаться скейтингом.

Парни подготовились, принесли проекты передовых скейт-парков. Увлеченно рассказывают о фигурах для выполнения трюков. Они понимают, что вид спорта достаточно шумный, поэтому выбирали место вдали от жилых домов. В то же время приезжать сюда будет удобно всем.

Договорились, разработку проекта и выбор фигур будут определять спортсмены. На следующей неделе обсудим его. Финансирование создания нового скейтпарка беру на себя, — подчеркнул Панков.