Здоровье людей — это главное, особенно в период пандемии.

Необходимо не только создать хорошие условия для лечения, но и обеспечить необходимое количество лекарственных препаратов. И очень важно, что в этом наша область получает федеральную поддержку.

Из резервного фонда Правительства РФ поступит 135 млн руб. на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Чтобы победить пандемию, важны все меры. Это зависит и от каждого из нас. Важно заботиться о своём здоровье и пройти вакцинацию.