Новый аэропорт важен не только для удобства людей, но и для перевозки грузов. Об этом депутат госдумы Николай Панков сказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Развитие транспортных коммуникаций открывает для Балаково новые перспективы. Это не только современная дорожная инфраструктура, но и аэропорт. Он просто необходим в районе, где сосредоточена промышленность. А жителей вместе с соседними районами, Пугачевским, Ершовским и Вольским, получается около полумиллиона. Здесь проходят важные воздушные пути, в том числе международные. На пересечении и строился в своё время этот аэропорт. Со взлетной полосой длинней, чем в Саратове.

Новый аэропорт важен не только для удобства людей, которым не нужно будет ехать несколько часов до саратовского аэропорта. Но и для перевозки грузов, в том числе, продукции балаковских предприятий. Кроме того, аэропорт — это и новые рабочие места для жителей.

Реконструкция предусматривает все необходимое для работы современного аэропорта и комфорта пассажиров. Включая гостиничный комплекс. Новая жизнь аэропорта — это новый импульс развитию экономики района. И области в целом, – отметил Николай Панков.