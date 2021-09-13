На достройку нового корпуса Пугачевского санатория выделено финансирование из федерального бюджета.

114 млн рублей поступит в бюджет области. В следующем году работы будут продолжены. Это хорошая новость для жителей района и всей нашей области. Пугачевский санаторий одна из самых популярных здравниц. Здесь любят отдыхать и представители старшего поколения, и молодые родители с детьми. Новый корпус позволит создать современные комфортные условия для отдыхающих.

Еще одно важное решение – поддержать производителей зерновых культур региона. Год был сложный, засушливый. Местами погибли озимые. Знаю, сколько труда и ресурсов вложили наши аграрии, чтобы не потерять урожай.

Федеральные средства помогут возместить им часть затрат на производство и реализацию зерновых. На эти цели область получит 409 млн руб.