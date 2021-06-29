На встрече в Елшанке Воскресенского района обсудили вопросы подготовки специалистов сельскохозяйственной отрасли. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

— В школе в Елшанке обсудили не только строительство спортплощадки, но и обучение специалистов для сельского хозяйства. Сейчас этот вопрос жизненно важный. Практически в каждом фермерском хозяйстве слышу, что нужны квалифицированные кадры.

Недавно с попечительским советом аграрного университета приняли решение увеличить число агроклассов в школах районов. Если старшеклассники видят своё будущее в сельском хозяйстве, то у них должна быть возможность хорошо подготовиться по профильным предметам. И получить преференции при поступлении в вуз. Предложил елшанской школе принять участие в этой программе.

Есть и другое важное направление сотрудничества со СГАУ. Это развитие преподавания технологий. Отмечу — в елшанской школе одной из первых в области был оборудован центр «Точка роста». Это показатель высокого уровня.

Соглашение со СГАУ поможет наладить прямое взаимодействие с профессорами вуза. А значит, ещё выше поднять планку обучения.

В разговоре с учителями возникла идея провести конкурс на лучшего преподавателя технологий среди сельских школ. Это сегодня одна из ключевых профессий. И надо повышать ее престиж, создавать возможность для обмена опытом, — пишет Николай Панков.