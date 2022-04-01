Депутат ГД Николай Панков:

—Вячеслав Володин поднял крайне важную проблему. Берега Волги – общее достояние. Недопустимо их захватывать и коммерциализировать.

Для жителей моего округа эта проблема актуальна. Вместе добивались, чтобы доступ к берегу был свободным в селе Терса в Вольском районе, в селе Елшанка в Воскресенском.

Как бы сложно не было вместе с правоохранительными и контролирующими органами необходимо порядок наводить. Направлю запрос в прокуратуру по поводу береговой линии в Саратове — от старого моста до Затона. Чтобы выяснить, почему этот участок ушел в частные руки.