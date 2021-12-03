В Вольском районе проведен опрос общественного мнения среди жителей пяти муниципальных образований. Мнение людей учтено: сельские библиотеки должны продолжать работу.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

-Обещал разобраться в проблеме с сельскими библиотеками в Вольском районе. И сегодня хочу сообщить хорошую новость — библиотеки в Куликовке, Спасском, Николаевке, Богатом и Междуречье закрыты не будут. Такое решение принято после опроса мнения жителей.

Большинство людей высказалось за то, чтобы библиотеки сохранить. И с ними в этом полностью согласен. В каждом селе, даже небольшом, у жителей должен быть свободный доступ к книгам, газетам, журналам. Должна быть возможность получать новые знания, приобщаться к шедеврам мировой литературы. Особенно это важно для детей и молодежи.

Другой вопрос, что надо эффективно организовать работу всех библиотек. Об этом будем говорить с местной властью. Каким должен быть формат, книжный фонд, график. Чтобы людям было удобно и интересно их посещать, — отметил Николай Панков.