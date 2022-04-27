Жители Вольска сообщили депутату Госдумы Николаю Панкову о том, что сегодня в их дворе на ул. Революционной высажены каштаны.

Решение продолжать озеленение двора было принято на одной из встреч с депутатом, которое состоялось осенью.

Об этом Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— Отмечу, благодаря Вячеславу Володину, двор полностью благоустроен, заменены коммуникации, установлена детская площадка. По его поручению держу благоустройство на контроле. С активными жителями продолжаем озеленение. Каштаны и растут быстро, и цветут красиво, дают хорошую тень. Главное, чтобы за саженцами был уход и регулярный полив. Работа и дальше будет продолжаться.

Спасибо Галине Александровне Новоселовой и другим жителям этих домов за активность. Благодаря таким людям, Вольск становится красивей и комфортней, — отметил Николай Панков.