Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с жителями Вольска реконструкцию улицы Революционной.

Напомним, проект Вольска стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Историческое поселение». Это даст возможность за счет федеральных средств возродить исторический облик улицы Революционной – одного из любимых мест прогулок туристов и самих вольчан, создать уникальный эффект погружения в жизнь провинциального купеческого города России XIX века.

Николай Панков отметил, что реализовать потенциал Вольска как исторического поселения, усилить его туристическую привлекательность уже помогли многие проекты председателя госдумы Вячеслава Володина. Благоустройство улицы Революционной поможет придать центру города с выходом на набережную завершенный исторический облик.

— О многом говорит тот факт, что благодаря проектам Володина, в несколько раз вырос туристический поток, город вошел во многие маршруты, здесь снова стали причаливать туристические теплоходы. Гости города восхищаются парком, пешеходной зоной, красивыми историческими зданиями, сквером у театра. Что касается самих вольчан, они не только еще больше полюбили свой город, но и поверили в свои силы. Не просто так ваш проект стал одним из лучших в стране, хотя конкуренция была очень серьезная. Теперь нужно реализовать его так, чтобы сохранить архитектурную красоту, зеленые насаждения, — отметил Николай Панков.

Кроме того, движущей силой нового проекта стали многие жители, которые до этого принимали участие в реализации инициатив Вячеслава Володина в Вольске. Одна из них – директор детской школы искусств №5 Любовь Уральскова.

— Мы принимали активное участие в работе над этим проектом. Не сразу удалось добиться цели и войти в число победителей конкурса, но мы очень рады, что это получилось. Опыт, полученный при участии в проектах Вячеслава Викторовича Володина, очень пригодится нам для воплощения в жизнь этих идей. Стараемся привлечь и других вольчан, убедить владельцев зданий, которые выходят фасадом на Революционную, убрать кричащую рекламу и привести в порядок фасад. Есть отклик от людей – все хотят, чтобы центр города принял завершенный исторический облик, — рассказала Любовь Уральскова.

— Сейчас у Вольска есть богатство, которое надо сохранить. Если мы поедем по России, то встретим не так много мест, где увидим такую, можно сказать, шкатулочку с уникальными достопримечательностями. И не сохранить все это было бы преступлением. Считаю, если есть возможность реализовать такой проект, то нужно в полной мере ей воспользоваться, — отметил представитель областной и федеральной общественной палат Дмитрий Кубанкин.

Улица Революционная должна преобразиться к концу года. Здесь замостят плиткой тротуары, установят лавочки, малые архитектурные формы и фонари в историческом стиле, высадят деревья.