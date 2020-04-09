Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что дополнительные средства из федерального бюджета, которые область получит благодаря Вячеславу Володину, дадут возможность переселить людей из ветхих и аварийных домов Вольска, Балаково и поселке Горный.

— Володин на протяжении ряда лет делает многое, чтобы улучшить условия жизни людей. Проблема ветхого и аварийного жилья – очень острая для нашей области, и много его проектов направлено на ее решение. В том числе, благотворительных, как тот, что был реализован в Елшанке и дал возможность более 700 жителей переехать из бараков в комфортные квартиры. Но в районах эта проблема не менее болезненная. И спикер поднял ее на федеральном уровне, переговорив с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Наша область дополнительно получит 1,192 миллиарда рублей на то, чтобы расселить людей из ветхого и аварийного жилья.

Многим жителям в моем округе это дает надежду на то, что из старых домов с трещинами и протекающей кровлей они переедут в светлое, теплое, новое жилье. В областном бюджете, а тем более в районных, не было средств, чтобы им помочь… Уверен, что люди, которые много лет ждут нового жилья, будут активно участвовать в реализации проекта и организуют общественный контроль, – отметил Панков.

Как рассказал депутат, в Балаково это коснется жителей домов №7, 15, 27 и 45А по улице Академика Жук, №20 и 24 по улице Красноармейская, №47 по улице Пионерская, №36 по улице Московская. А также улица Чапаева, 14; улица Судостроительной, 16 и 18; улица Заводская, 67; улица Революционная, 29 и 48А, улица Механизаторов, 4А.

В Вольске планируются следующие адреса для расселения: территория «Завод Большевик», 51, 52 и 81; улица Саратовская, 48/2; улица Коммунарная, 58, поселок Пионер, 19; улица Егорова, 8; улица Чапаева, 46.

В пос. Горный это дом №21 на улице Советская и №11 на улице Горная.

— 1,841 тысячи жителей получит новое жилье. Из них в Саратове – 1,373 тысячи человек, в Балаково — 295, в Вольске — 120 , в Балашове — 38 и в Горном — 15. Всего будет построено 955 квартир, – подчеркнул Николай Панков.