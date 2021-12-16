Сегодня, 16 декабря, депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что для решения проблемы с ЖК «Победа» была проведена большая работа. Вопрос помог решить спикер ГД Вячеслав Володин.

—Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял такое решение. Это, как и многие решения по другим домам, не могли решиться без спикера Госдумы Володина. Более двух с половиной тысяч таких домов по стране. Не в каждой области включили даже один дом.

Как и ранее говорил, что не все застройщики желали построить эти дома. Выемка денег у людей и попытка их присвоения — одна из бед застройщиков. Все дольщики знают, какие сложные, запутанные и непрозрачные схемы использовались. Какой нажим шёл, чтобы не допускать другие строительные организации. Вплоть до поджога их имущества. И сегодня прокуратура области привлекает нерадивых к ответу.

Большая работа была проведена. Много было трудностей и преград на пути. По большей части их создавали финансово-промышленные группы, которые изначально не собирались достраивать дома. Но брали с людей деньги. Многие из них сейчас скрываются за границей. Уверен, правоохранительные и контролирующие органы не остановят свою работу и распутают этот клубок, — подчеркнул Панков.