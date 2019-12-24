Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с журналистами работу партии в области.

«Мы с вами встречаемся накануне Нового года. Отмечу, что партия уже провела порядка 200 новогодних мероприятий. Планируем, что в них будет участвовать более 20 тыс. детей, в том числе, из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал он.

Во встрече также приняли участие руководитель фракции «Единой России» в областной Думе Олег Алексеев, председатель регионального совета сторонников партии Алексей Антонов, секретари местных отделений.

Николай Панков рассказал, что «Единая Россия» постоянно обновляется, чтобы не стоять на месте. В этом году сменились руководители фракций в Саратовской областной и городской Думах, избран новый председатель регионального совета сторонников, прошла ротация в региональном политсовете и в местных отделениях.

«Благополучие граждан – вот главная задача, которая сегодня стоит перед партией. Необходимо слушать и слышать людей! Об этом на XIX Съезде «Единой России» говорил президент Владимир Владимирович Путин. Всегда призываю партийцев реагировать на все обращения граждан. В общественные приемные партии с начала года обратились больше 20 тысяч человек. Часть вопросов решается непосредственно в ходе приемов. Если вопросы сложные, то это занимает более длительное время, но ни одно обращение не остается без внимания.

Много обращений люди оставляют в социальных сетях. Поэтому мы активизировали работу в соцсетях местных отделений партии, депутатов, координаторов партпроектов, рядовых партийцев. Оперативно реагируем на различные вопросы: по холодным батареям в квартирах и объектах соцсферы, открытым люкам и другим. Сам тоже, как вы знаете, веду страницы в Инстаграм, Фейсбук, а также свой телеграм-канал», — рассказал Панков.

По словам депутата, началась работа по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники и взрослые записывают истории своих родных и близких – участников войны. Проводятся Уроки мужества, идет подготовка к Диктанту Победы. Перед Новым годом секретари первичных отделений поздравляют ветеранов.

«Будем вести подготовку и к выборам 2021 года. Основных выборных кампаний на будущий год не намечается, но в областной Думе освободилось три мандата. Проведем предварительное голосование, вместе с людьми определим наших кандидатов. Тех, кого поддерживают люди, и кто готов работать на благо жителей области», — отметил Панков.