В августе встречались с жителями поселка Клены в Вольске.

Посмотрели состояние придомовых территорий. Они не приводились в порядок со времени строительства домов. Тогда вместе пришли к решению, что нужна программа ремонта и благоустройства. И вот, первые два двора сделали в этом году. Там, где они были в самом неприглядном состоянии. Здесь же восстановили уличное освещение, установили детскую площадку с травмобезопасным покрытием и лавочки.

Зима уже вступает в свои права, поэтому продолжать благоустройство будем уже на следующий сезон. Не только в Кленах, но и в других микрорайонах Вольска.

Планируется и ремонт дорог, включая улицу Полбина в Привольском. В этом году отремонтировали тротуары в исторической части города.

Обсудим с вольчанами, какие еще пешеходные дорожки нужно обустроить в будущем году. И постепенно реализуем все наши совместные с жителями планы.