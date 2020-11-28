Для более эффективного оказания медицинской помощи жителям в период пандемии необходимо решить проблемы по ряду ключевых направлений. Депутат Государственной Думы Николай Панков встретится с медицинскими работниками в районах области. Об этом он рассказал в ходе совещания с руководителями медучреждений региона, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции. Его проводил вице-губернатор — председатель Правительства области Роман Бусаргин.

—Секретари местных отделений «Единой России» проанализировали ситуацию в районах. На сегодня напряжение спало, оказание медпомощи происходит более системно. Но это не снимает ряд ключевых вопросов. Нужно иметь четкое представление о возможностях здравоохранения в районах. Сколько у нас участковых терапевтов и как они обеспечены транспортом? В течение какого времени больной может дозвониться до скорой помощи и сколько человек не смогли это сделать? На какой день после вызова на дом приходит врач?, — подчеркнул Николай Панков.

Местные отделения партии выявили, что в аптеках Саратова ситуация с лекарствами стабилизируется, хотя в районах области проблемы пока остаются. е везде есть места для госпитализации пациентов, а время ожидания скорой помощи – повышенное. Есть необходимость организовать дистанционную выдачу рецептов людям с хроническими заболеваниями, чтобы ограничить их контакты и снизить нагрузку на врачей. Кроме того, нужно развивать сеть колл-центров, чтобы люди могли своевременно получать необходимую информацию.

—В четверг-пятницу буду в Балаково, Вольске и Пугачеве. Встретимся с главврачами, сотрудниками скорой помощи, студентами медицинских колледжей. Обсудим, как обстоит ситуация с укомплектованностью кадрами, в том числе, бригад скорой помощи. Обеспечены ли медицинские работники транспортом, жильем, какой у них уровень зарплаты. Нужна ли помощь волонтеров, чтобы доставлять людям лекарства на дом? Буду помогать в решении этих проблем, чтобы повысить качество медпомощи жителям районов, — отметил Панков.