По данным ВЦИОМ, председатель Госдумы Вячеслав Володин занял пятое место в рейтинге доверия политикам.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что за время работы Государственной Думы больше ни один ее председатель не добивался такого высокого признания жителями.

«Это хороший результат, которого добился спикер на всероссийском уровне. Думаю, что основное ядро доверия — это признание жителей Саратовской области, от которой Володин избран как депутат.

За почти 30 лет работы Государственной Думы больше ни один ее председатель не добивался такого высокого признания жителями. Это важная оценка работы и всей Госдумы. Через доверие к Володину укрепляется доверие ко всему парламенту. А это позволяет Думе вести конструктивное взаимодействие с Правительством страны, кабинетом министров для защиты интересов жителей и повышения качества их жизни.

Кстати, это важно и для жителей нашей области, когда избранный ими депутат Госдумы занимает такую высокую позицию в федеральном рейтинге», — подчеркнул Николай Панков.