Депутат Государственной Думы Николай Панков принял участие в передаче «До самой сути» о проблемах хамства чиновников. Программа вышла на телеканале «Спас».

Хамящий чиновник — кажется, это такая же вечная проблема России, как дороги и дураки. Есть ли реальная управа на тех представителей власти, которые в своем общении с народом подзабыли, кто здесь на самом деле слуга, а кто — хозяин? Президент недавно предложил «выметать» таковых из власти. Об этом говорили гости передачи.

Одним из самых обсуждаемых стал случай в Керчи, где чиновницы в дорогих шубах пришли поздравить пенсионерку с Днем снятия блокады Ленинграда и подарили ей батон хлеба. Фотографии визита облетели весь интернет и вызвали возмущение пользователей. После этого инцидента чиновниц уволили.

— Не в том дело, в какой шубе чиновник пришел к этой бабушке. Вопрос в другом — насколько тот или иной чиновник готов увидеть это безобразие. Чиновник, идущий во власть, должен понимать, что есть ограничения. Ограничения своего поведения, ограничения своего высказывания, ограничения порядочности. Это так же, как и в вере, — подчеркнул Николай Панков.

Вспомнили и о Саратове. Заявление бывшего министра труда Саратовской области о «макарошках» вызвало негативный резонанс в обществе. После чего Наталью Соколову уволили с поста.

— Хорошо, что власть быстро среагировала на те просьбы людей, — подхватил Николай Панков. — Ведь это были фактически выброшенные в Сеть просьбы людей. Мы все — гражданское общество. Мы все с вами так или иначе представляем власть.

Обсуждая тему разницы между зарплатами рядовых россиян и чиновников, Панков отметил, что сегодня гражданское общество может избавиться от неугодного чиновника с помощью социальных сетей.

Напомним, в Саратове за черствость и хамство уволен первый чиновник. Заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Наталия Береговская угрожала увольнением сотрудникам подведомственных школ и детсадов за то, что они дали предложения по ремонту тротуаров исходя из мнения жителей, а не районной власти.