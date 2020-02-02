Депутат Государственной думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» высказал мнение о причинах убыли населения в области.

-Не раз говорили о причинах выезда жителей в другие регионы. Проблема убыли — она многогранна. Она более сложна. И образовалась она не за один год.

Последние годы удалось поднять уровень зарплат. Мы с 14 места в ПФО стали в ноябре уже на 10 месте. Конечно, это не предел. Считаю, для нас в округе седьмое место — вот ориентир для следующего года. И здесь многое нужно, что искоренить. Конечно есть предприятия, которые платят минималку. Есть, где в конвертах. И не всегда это из-за бедности предприятий. Есть, где руководство шикует, купается в роскоши. Имеют миллиардные доходы, а платят 12 тысяч. Зарплата — важный фактор, но не единственный. Это говорят те, кто уехал из области.

Причины, считаю, ещё и в другом. В том, что у людей должна быть возможность реализовать себя на малой Родине. Нужно внимательное отношение к их нуждам во всех сферах жизни. Это возможность профессионального роста, реализация их идей и инициатив, комфортная городская среда и многое другое.

Много говорилось о том, что из области уезжают специалисты. Чтобы не терять кадровый потенциал, нужно не только повышать зарплаты, но и дать людям возможность профессионального роста. Это на заметку тем, кто называл кампанейщиной увольнение ряда главврачей. Разве правильно, когда кадры подбирают не по профессионализму, а по принципу лояльности или родственным связям? А хорошие врачи уезжают, потому что им не дали себя реализовать? То же самое касается вузов. Если руководство решает личные задачи, не обеспечивая районы специалистами, эту систему надо менять.

Или другой пример: что думали жители новостроек, когда видели строительство высоток вместо необходимых им школ и детсадов? Наверно то, что они и их дети никому не нужны. И нашей области придётся еще многое сделать, чтобы убедить людей в обратном. Строить детские учреждения, возвращать престиж профессии учителя, врача, воспитателя. Да и в целом поменять отношение к человеку труда.

Чтобы люди не уезжали, им нужно обеспечить достойное качество жизни. То есть, обустроенные улицы и зеленые парки, удобный общественный транспорт, хорошее лечение, образование. А главное — слышать их мнение и учитывать в принятии решений, — пишет Панков.