Депутат ГД Николай Панков проверил ремонт тротуаров в Пугачеве.

Он удивился тому, что подрядчик начал работу на нескольких адресах одновременно, во многих местах тротуары оказались разрыты и людям трудно передвигаться.

Народный избранник отметил, что не нужно разрывать сразу весь участок. Ведь порой бывает так, что начинаются дожди и взятый в работу тротуар не делают. Это создает трудности людям. И попросил представителя подрядчика как можно скорее все завершить.

Он подчеркнул, что общественный совет слабо контролирует работы и этим должна заниматься власть.