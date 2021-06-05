Депутат Госдумы Николай Панков по просьбе обманутых дольщиков задал ряд вопросов на заседании рабочей группы, занимающейся решением их проблем. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Дом ЖСК «Строитель» уже введён в эксплуатацию, но ему никак не присвоят почтовый адрес. Требуется решить вопрос с объединением земельных участков. Администрация Саратова уверила, что до конца недели решит этот вопрос. Буду держать на контроле.

Ещё одна проблема — обеспечение газом дома ЖСК «Победитель». В своё время для достройки домов один большой ЖСК пришлось разделить на несколько, и газовая труба оказалась в собственности другого кооператива. Юридически нет препятствий к решению этого вопроса. ЖСК «Победитель» может быть субабонентом, и затраты будут разделяться соответственно потреблению, — отметил народный избранник.