Организован подвоз воды жителям Ершовского района Саратовской области. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

— В жару обостряются проблемы с водоснабжением в сёлах. Их решали в Балаковском районе, Краснопартизанском и ряде других. С сегодняшнего дня в Ершовском районе организован подвоз воды жителям села Верхний Кушум. На ту улицу, где сейчас нет водоснабжения. А в целом для решения проблемы будет организована дополнительная закачка воды в пруд, из которого осуществляется водозабор. Спасибо областной прокуратуре за принципиальную позицию в защиту людей.

Недавно был в посёлке Новосельский и убедился в плохом состоянии подъездной дороги. Она разбита большегрузным транспортом, перевозящим щебень из карьера. Сейчас принято решение о ее ремонте. А пока нет асфальта, собственники карьера будут поливать дорогу, чтобы в жару не летела пыль. Дорогу отремонтируют организации, добывающие природные ресурсы. Они-то и должны вкладываться и в дорожную инфраструктуру.

Продолжится также ремонт дороги Ершов-Балаково. В этом году отремонтируем ее рамках имеющегося проекта. Это важная транспортная артерия, соединяющая многие населённые пункты, — пишет Николай Панков.