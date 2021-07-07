Депутат госдумы Николай Панков обсудил с жителями инициативу создания сквера в честь Петра I. Об этом депутат рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Судьба дома Акимова в Саратове – печальный пример, как коммерсанты погубили объект культурного наследия ради клочка земли в центре города. Которым даже не сумели распорядиться.

Радует, что в итоге удалось вернуть этот участок в федеральную собственность. На этой неделе Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе такое решение. Сейчас обсуждается идея обустроить здесь сквер в честь Петра I. Считаю, это не только важный шаг для развития набережной. Это еще и возможность сохранить для истории значимое событие из летописи Саратова – посещение нашего города императором. Об этом говорили с жителями, градозащитным советом. Такая инициатива им близка. Теперь не будет угрозы, что здесь появится очередная многоэтажка, не обеспеченная инфраструктурой. А зеленые зоны в центре города очень востребованы. И можно придумать для сквера интересную историческую концепцию. Думаю, саратовцы с удовольствием примут участие в ее разработке, — пишет Панков.