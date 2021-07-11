Депутат ГД Николай Панков прокомментировал визит председателя ГД Вячеслава Володина в Саратов.

— Мы прошли сегодня по улицам 8-ми километрового пешеходного кольца. Наш путь начался от улицы Рахова. На месте, где ещё недавно стояли незаконные ларьки сейчас активно ведутся работы по благоустройству. Казалось бы, основная работа по созданию пешеходки завершена и остались незначительные вопросы, но для Володина нет мелочей и главное это комфорт жителей и гостей города. Поэтому сегодня спикер обсуждал с главой города, необходимые делали. В частности: туалеты и комнаты матери и ребёнка появятся в четырёх точках пешеходного кольца. Кроме этого Володин предложил устанавливать на проспекте Кирова и улице Волжской детские и спортивные площадки, — отметил народный избранник в своем телеграм-канале «Пара слов».