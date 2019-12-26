На энгельсском предприятии «Тролза» начался процесс погашения долгов по заработной плате и выходным пособиям. Об этом и о планах по дальнейшей работе предприятия шла речь на встрече депутата Государственной Думы Николая Панкова с трудовым коллективом.

В настоящее время работникам выплачено 26 млн рублей. Постепенно решаются и вопросы по трудоустройству сокращенных специалистов на новое производство, которое создается на базе «Тролзы». Здесь планируется продолжить выпуск троллейбусов, а также выпускать корпуса трамваев.

— Важно, чтобы специалисты «Тролзы» были по-прежнему востребованы и имели возможность продолжать работу в родных цехах. Для Вячеслава Володина важно, чтобы была стабильность на предприятии и в каждой семье. Он поручил проконтролировать, как вам выплачиваются положенные деньги. Ваш опыт незаменим для того, чтобы предприятие вновь стало промышленным лидером. Есть трудовые династии, чей общий стаж превышает двести лет. Обязательно встретимся с инвестором, обсудим все дальнейшие шаги. Насколько знаю, около 300 работников должны принять на новое производство. Задача – закрыть вопрос по задолженности и поэтапно с инвестором развивать предприятие, выпускать современный транспорт нового поколения, – отметил Николай Панков.

В этот переходный период важно поддержать семьи работников, считает депутат. Семьи с детьми по его приглашению побывают в новогодние праздники на Кремлевской елке. С такой просьбой заводчане обратились к Николаю Панкову на прошлой встрече. Ранее, летом для детей сотрудников «Тролзы» была организована третья смена в лагере «Буревестник». Кроме билетов на Кремлёвскую елку, депутат передал и новогодние подарки для детей.

— Несмотря на сложную ситуацию, коллектив сохранил уникальное производство. Недавно Саратов получил новые троллейбусы, собранные на «Тролзе», и они уже вышли на маршрут. И когда в других городах вижу троллейбусы вашего производства, испытываю огромное чувство гордости.

Спикер Госдумы и на областном, и на федеральном уровне поставил вопрос о сохранении завода, помог привлечь инвестора. И сегодня мы с вами обсуждаем уже не только проблемы, но и перспективы развития, – сказал Панков.