За достройку двух домов ЖК «Победа» возьмется застройщик, который вложит средства своей организации. Об этом шла речь на встрече депутата Государственной Думы Николая Панкова с инициативной группой дольщиков.

Депутат напомнил о высоких требованиях сегодняшних застройщиков. По его словам, они стремятся получить не только финансирование в объеме 77 млн рублей, но и компенсационные земельные участки.

— Получается, что у всех интерес – получить как можно больше. Одни занимаются дележом имущества и средств, собранных с дольщиков, другие – тем, как продать побольше квартир. Третьи не хотят вкладывать свои средства в строительство, хотят получить не только финансирование, но и как можно больше земли. А об интересах дольщиков никто не думает, строительство идет медленно или совсем не идет. Это неправильно, на строительном рынке должны быть организации, которые не только эффективно работают, но и являются социально ответственными, – подчеркнул Николай Панков.

Он напомнил, сколько негатива со стороны конкурентов было в адрес самарской организации, предоставившей квартиры дольщикам в Заводском районе Саратова, и реализовавшей инвестпроект для дольщиков в Балаково. Однако со стороны жителей в ее адрес было много благодарных отзывов. Эта организация теперь поможет и дольщикам ЖК «Победа». Тем более, что по проведенным расчетам «экономика» домов не такая уж плохая, как пытались представить те, кто до этого занимались проектом.

— Вы вложили в строительство все свои сбережения, средства маткапитала, ипотеки, и должны как можно скорей получить свое жилье. Буду защищать ваши интересы. Здесь очень нужен застройщик, у которого есть и опыт, и ресурсы, и главное – желание работать для людей. Все решения будут приниматься с вашим участием, – обратился к дольщикам Николай Панков.

По словам дольщиков, они устали от постоянных отсрочек и надеются, что сроки переноситься больше не будут: многие из них вынуждены снимать квартиры и ежемесячно несут большие расходы. Потенциальный застройщик подтвердил свою готовность начать достройку двух домов ЖК «Победа» в ближайшее время, он вложит свои средства и жителям не придется доплачивать деньги.

