Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» призвал ответственные структуры обратить внимание на качество капитального ремонта в области.

— Сегодня в Натальино Балаковского района прошла встреча, которую поручил провести местной власти и своим помощникам с подрядчиком. Подрядчик затянул работы по капремонту, и дом к началу зимы остался с разобранной крышей. Утверждает, что заказанный утеплитель прибудет в ближайшее время, его заказали в Тамбове, и будет уложен до субботы. Если не выполнит обещание, то буду ставить вопрос о санкциях.

К сожалению, в этом году такая проблема возникла во многих городах. В Хвалынске, Вольске, Пугачеве и других. По этому поводу обращался в жилищную инспекцию и прокуратуру. Должен быть строгий спрос с подрядчиков по срокам, качеству капремонта. Думая о своем удобстве и экономии, они не должны забывать об интересах людей. А получается, подрядные организации не торопясь заказывают материалы из других регионов, ждут поставок. Перенаправляют рабочих с одного дома на другой. А дома в это время стоят без крыш. Квартиры людей затапливает дождями, промерзают стены.

Сейчас в области обсуждается перенос сроков установления минимального размера взноса за капремонт с 1 октября на 31 декабря. Подчеркну: этот перенос ни в коем случае не должен использоваться как возможность повысить плату. Жители и так несут серьезную финансовую нагрузку по капремонту. Качество оказываемой людям услуги – вот на что нужно сейчас обратить главное внимание всем ответственным структурам. Здесь очень много направлений для работы, — пишет Панков.