Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил, что проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина открывают новые перспективы перед регионом.

— Для Володина всегда главное — решение проблем жителей и реальные дела для развития нашей области. В этом он — пример для других участников предварительного голосования. Его проекты открывают перед регионом новые перспективы. И их нужно реализовать в полной мере. А это большая совместная работа. Она требует полной отдачи от всех, кто выбрал делом жизни решение проблем людей. И это большая ответственность перед жителями. Их доверие необходимо оправдать реальными делами, — отметил Панков.

Ранее Вячеслав Володин рассказал об участниках предварительного голосования «Единой России» в нашей области: https://clck.ru/UqHo5