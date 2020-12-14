Открытие движения по новой дороге на улице Менякина – важное событие для жителей поселка Юбилейный. Об этом на своей странице в Instagram рассказал депутат госдумы Николай Панков, который вчера вместе с инициативной группой прошел по новой дороге.

— Движение по новой дороге на Менякина открыто. Эту дорогу ждали долго. То, что было на этом месте раньше, дорогой̆ назвать нельзя. Для Юбилейного, крупного и быстрорастущего района, такая транспортная развязка необходима. Дорога станет центральной̆ транспортной̆ артерией̆ посёлка и разгрузит параллельные улицы. Также маршрут общественного транспорта, который̆ свяжет центр города и дальние микрорайоны Юбилейного, пустят именно по Менякина.

Вместе с инициативной группой жителей прошли по новой дороге. Зашли мы и на место, где в следующем году будет построена поликлиника и разбит новый парк. Об этом расскажу чуть позже.

Теперь задача жителей Юбилейного — осуществлять контроль качества. Дорога находится на гарантии. Гарантийный срок на асфальтовое покрытие — три года, на бордюры и основание — восемь лет. Поэтому прошу жителей сообщать обо всех недостатках дорожного покрытия, — отметил Панков.