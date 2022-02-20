Жители области откликнулись и приняли решение помочь соотечественникам из ДНР и ЛНР.

Об этом в своём телеграм-канале «Пара слов» сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков.

«Киевские власти перешли к боевым действиям. Под обстрелом населенные пункты в ДНР и ЛНР. Фактически идет геноцид жителей Донецка и Луганска. Мирные люди бегут от войны. В первую очередь, женщины и дети.

Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» одно из первых в стране откликнулось на призыв о помощи. Мы открыли пункты сбора гуманитарной помощи. Уже завтра отправим гуманитарную помощь людям, которые вынуждено покинули ДНР и ЛНР. Сейчас они особенно нуждаются в вещах первой необходимости, продуктах питания.

Спасибо жителям нашей области, которые откликнулись и приняли решение помочь соотечественникам. Уже в первые сутки работы пунктов сбора люди начали активно приносить продукты и вещи, чтобы помочь тем, кто, спасая детей, выехал из своих домов в Ростовскую область.

Напомню, что каждый может оказать помощь мирным жителям Донбасса и Луганска. Пункты приема гуманитарной помощи открыты в каждом местном отделении партии «Единая Россия», — отметил Николай Панков.