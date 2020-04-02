На неделе самоизоляции «Единая Россия» продолжает активную работу в области — в дистанционном режиме, не допуская скопления людей. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Большинство жителей сейчас остаются дома, поэтому больше звонков стало поступать в партийный колл-центр. Во всех районах области созданы волонтерские центры для помощи пожилым людям, которым нужны продукты и лекарства. К волонтерской работе подключились местные и первичные отделения, депутаты.

Оперативно работает мониторинговый центр, туда поступает информация не только от граждан, но и от предпринимателей. Если есть факты нарушения чьих-то прав, завышения цен на продукты питания и товары первой необходимости, реагируем сразу. В этом помогают координаторы партпроекта «Народный контроль». К примеру, недавно в Петровске выявлена попытка завысить цены на гречневую крупу, сейчас поступают жалобы от граждан по поводу роста цен на лимоны. Все факты проверяются, о выявленных нарушениях сообщаем в антимонопольную службу.

Для депутатов от фракции «ЕР» в областной Думе сейчас один из приоритетов – работа над пакетом антикризисных мер по поддержке предпринимательства. На нашей недавней встрече представители малого и среднего бизнеса рассказали о своих проблемах, они серьезные и требуют скорейшего решения. Партийцы взяли на контроль, чтобы необходимые законы принимались оперативно и с учетом мнения бизнес-сообщества.

Перед всеми партийцами поставлена задача: максимально эффективно помогать людям, строго соблюдая при этом меры безопасности. Работу штабов и волонтерских центров координируем дистанционно – в режиме видеоконференцсвязи. Всем жителям области желаю здоровья. Берегите себя, оставайтесь дома! — пишет Панков.