Сейчас каждый является участником создания истории страны. Об этом сегодня, 21 марта, в своем телеграм-канале напомнил депутат ГД Николай Панков.

—Настало время, когда нужно ответить на вопрос: готов ли работать на благо жителей и реализовывать курс президента?

Не время стоять в стороне. Нужно помнить, что от работы каждого на своих местах зависит дальнейшее развитие области и страны в целом.

Сегодня говорили об этом с представителями местных отделений «Единой России». Партия сейчас проводит открытую процедуру предварительного голосования на выборах в областную Думу. Чтобы кандидатами стали те, кто выступает на стороне людей и готов к совместной работе, — сказал он.