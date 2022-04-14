Депутат ГД Николай Панков:

—Федеральные проекты позволяют решать вопросы людей и создавать комфортные условия для жизни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и за счёт областных средств реализовать проект по капитальному ремонту школ, детских садов и Домов культуры. Вместе с федеральным бюджетом это позволит существенно улучшить состояние социальных объектов в селах нашей области.

В селе Давыдовка Пугачевского района идет ремонт в Доме культуры. Строители обещают завершить работы раньше срока. Жители рассказали, что капитальных ремонтов не было с моментов постройки.

В Давыдовке завершается и ремонт кровли детского сада. Люди рады, что сейчас уделяется большое внимание созданию комфортных условий для жизни в селах. Развитие малых населенных пунктов даст новые импульсы развитию районов и всей нашей области.

Рабочий день продолжу в Балаковском районе. Встретимся с жителями села Быков Отрог.