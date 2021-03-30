На встрече в Ершове депутат Государственной думы попросил работников образования открыто обсуждать проблемы и задавать вопросы, которые волнуют жителей. Об этом Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Проблематика ершовских школ и детсадов во многом такая же, как в других районах. Потребность в кадрах, в ремонте, различном инвентаре. Попросил открыто задавать вопросы. Больше всего волнует людей, когда поступят дополнительные средства на нужды учебных учреждений. И на что их можно расходовать.

Специально взял такую выписку в министерстве образования. Немного даже подискутировал с чиновниками. Они написали, что средства — «на содержание зданий». А что тогда, компьютерная техника, канцтовары и учебные пособия, получается, будет нецелевка? Нет уж, ремонт и содержание зданий — это задача местного бюджета, для этого разрабатываем отдельные программы. В итоге чиновники формулировку поменяли. Напомнил и о том, что средства надо перечислить в районы как можно скорее.

И сегодня начали встречу с того, что обсудили потребности по каждому учреждению. Это сантехника, посуда, различное учебное оборудование, спортивный инвентарь и многое другое. Хорошо, что дополнительные средства помогут решить эти накопившиеся проблемы.

Директоров школ волнует и вопрос по учебникам — нужно увеличить нормативы отчисления на их закупку. Взял на заметку, подниму этот вопрос в минобразе, – пишет Николай Панков.

Сегодня депутат также встретится с работниками образования Дергачевского и Озинского районов.