Депутат Государственной Думы Николай Панков вместе с семьёй возложил цветы к мемориалам героям-землякам. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

— В этом году исполнилось 78 лет, как дивизия Героя Советского Союза, генерала Ивана Панфилова отразила нападение вражеских войск под Москвой. Буквально на прошлой неделе завершились работы по реставрации памятника герою в Петровске. Был там и видел, как важен этот проект Володина для жителей, для патриотического воспитания молодёжи. А сегодня заехали с семьёй в село Синодское, где спикер помог создать мемориал политруку Василию Клочкову, который защищал Москву вместе с Панфиловым. Возложили цветы. А потом посетили Тепловку Вольского района, где недавно установлен памятник летчику Виктору Талалихину, совершившему первый ночной таран.

Герои нашей саратовской земли увековечены, благодаря проектам спикера. Подвиг их никогда не будет забыт и будет примером для нашей молодёжи, — пишет Панков.