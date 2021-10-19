Главный вопрос сегодня на пленарном заседании Госдумы – отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год.

А также бюджетов фондов – пенсионного, ОМС, социального страхования. Будут обсуждаться изменения в Бюджетный кодекс и программа законопроектной работы.

Отмечу, в осеннюю сессию планируется рассмотреть законопроекты по важнейшим направлениям. Это бюджетное, налоговое и финансовое законодательство. Госстроительство и конституционные права граждан. Оборона и безопасность. Социальная и экономическая политика и ратификация международных договоров.

Отдельно скажу, это был год начала пандемии. И тогда государство выделяло приоритеты по здравоохранению. Вместе с этим не сокращались и другие социальные программы.

Важно, чтобы и в области были приоритетными программы финансирования из областного бюджета. Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ в областной Думе должна вносить социальные программы. Это ремонт 100 школ, 100 детских садиков, 50 домов культуры. Об этом говорил Вячеслав Володин, встречаясь с жителями.