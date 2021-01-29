Ранее парламентарий говорил о необходимости начинать уборку города не с центральной части, а с районов города.

Об этом депутат Государственной думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Наконец-то. Случилось то, что хотел. Правда, с точностью до наоборот. Город начали чистить не с районов, откуда начинается Саратов. А от здания мэрии.

Говорил, просил городские службы вывозить снег сразу после снегопада.

Говорил: мало дворников в желтых куртках. Мало спецтехники. Сегодня увидел целый рой, нагнанный к областной думе и к окнам администрации города. Прямо напротив мэрии.

А не знают дворники и аж два начальника. По крайней мере, те два человека, что не работали. Просто руками водили – значит, руководители. Они все не знали, что окна и мэра Михаила Исаева, и заммэра Сергея Грачева выходят не туда. А на площадь Театральную. Говорил руководителям города – начните уборку с тех районов, откуда начинается город, – пишет Николай Панков.