Депутат госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что спидвей — один из символов Балаково.

— Всегда с удовольствием встречаюсь со спортсменами. В Балаково на стадионе «Труд» пообщались с теми, кто занимается спидвеем. Горжусь тем, что наша «Турбина» занимает первые места в соревнованиях. Скажу, реконструкция стадиона по проекту спикера госдумы Вячеслава Володина помогла открыть новые возможности для развития спидвея. Команда стало чаще радовать балаковцев своими победами.

Без сомнения спидвей — один из символов Балаково. Поэтому поддержка команды — большой вклад в развитие спорта в районе, — отметил Панков.