В Балаково спущен на воду гидрографический катер, предназначенный для работы в Арктике.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поблагодарил за труд коллектив Балаковского судостроительно-судоремонтного завода.

— Сегодня важное событие для нашей области. В северный флот поступит современное судно ледового класса «Юрий Бабаев». Сегодня катер спущен на воду с территории судоремонтного завода в Балаково.

Горжусь тем, что обеспечивать безопасность судов на Севморпути поможет катер, построенный нашими балаковскими судостроителями. Судоремонтный завод – один из старейших в области, ему уже более ста лет. Отмечу, главное достояние завода – это люди. Опытные профессионалы, настоящие мастера своего дела. Спасибо им за их труд, — пишет Панков.