Депутат Государственной Думы Николай Панков наградил победителей патриотического конкурса, который провел для своих подписчиков в Instagram.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Встретился с победителями конкурса, который провел для подписчиков своей страницы в Инстаграм. Идея его провести возникла после просмотра фильма «Летчик». Где отражен подвиг военных летчиков, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

Первыми на вопрос ответили учитель ОБЖ из 57 школы Ленинского района Александр Волженский и его ученицы Милена и Елизавета. Незадолго до проведения конкурса они всем классом ходили в кино на фильм. Их 6-й класс — кадетский.

Приятно удивлен и горжусь тем, что победителями конкурса стали школьники. Они знают и о подвиге нашего героя-земляка Виктора Талалихина. Памятник ему установлен в Тепловке Вольского района. Здесь же отреставрирован дом-музей героя.

На встрече с победителями подняли очень важную тему – в школьной программе изучению истории Великой Отечественной войны уделяется недостаточно времени.

Об этом уже говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Радует, что педагоги стараются дать детям знания в рамках внеклассной работы. Спасибо им за это. Но, этот вопрос необходимо проработать с профессиональным сообществом.

Также говорили и о финансировании школ. С этого года по предложению Вячеслава Володина выделено по 2 тысячи на учащегося. Как рассказал Александр Волженский на эти средства в кабинет купили интерактивную доску. С помощью нового оборудования школьники знакомятся со всеми днями воинской славы.

Победителям конкурса, как и обещал, подарил ценные подарки. Среди них книга «Война коснулась и нашей семьи», которую написала радиоведущая «ГТРК Саратов» Лилия Федоровна Липатова. В книге собраны воспоминания родственников наших земляков, которые защищали страну в годы войны, – пишет Николай Панков.