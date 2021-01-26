В Государственной думе обсудят проблему вовлечения детей в несанкционированные митинги. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Накануне спикер Вячеслав Володин встретился с журналистами думского пула. Володин всегда открыт для общения и с жителями, и со СМИ. Проводит такие встречи регулярно. В том числе, и у нас в области. Он рассказал, что госдума изучит ситуацию, когда несовершеннолетних призывали прийти на несанкционированные митинги.

Согласен со спикером. Втягивать детей в политику, приводить их на такие митинги недопустимо. И опасно — ребята могли пострадать. Что печально — ради хайпа и выгоды уголовников. А главное — их цель развалить страну.

Отдельно скажу. А почему это произошло? Почему не получилось уберечь молодёжь от втягивания в политические игры? Это тоже госдума изучит. Чтобы защитить наших детей. И наших граждан — от раскола и навязывания нам чуждых ценностей. В этом мнение всех парламентских партий, в том числе, и кто в оппозиции, едино, — пишет Панков.