Регион получит финансирование из федерального бюджета на компенсацию затрат хлебопекарным предприятиям

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов Z» сказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

«Доступность продуктов питания сейчас ключевой вопрос. Все предприятия в нашей области должны работать стабильно, обеспечивая нужды людей. В том числе, хлебопекарные. Поэтому особенно важно, что им будет компенсирована часть затрат за счёт федерального бюджета. Для этого регион получит 47,2 млн руб.

Также в этом году поступят средства на софинансирование расходных обязательств при реализации региональных программ развития промышленности. Это 42,8 млн руб. Государство даёт регионам возможность развивать собственное производство», – пишет Николай Панков.