Предложение Володина о создании групп продленного дня начнет реализовываться в Саратове.

Считаю, это важно и для школьников, и для родителей. Дети смогут делать уроки под присмотром педагогов. И заниматься в различных кружках. А родители при этом будут спокойны за их безопасность.

Думаю, такая практика востребована и в других городах.

В том числе, в Балаково. Это промышленный город, где большинство родителей заняты на полный рабочий день. А в школах есть прекрасные преподаватели и много дополнительных возможностей для изучения любимых предметов, занятий спортом и творчеством.

Предложу балаковцам вместе рассмотреть пути реализации этой инициативы.