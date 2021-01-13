Трехсторонняя комиссия одобрила выделение дополнительных средств нашей области. Из резервного фонда Правительства РФ. Об этом в своём телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной думы Николай Панков.

— После Ершовского района приехал в Вольск. Здесь тоже обширная рабочая программа.

Вчера в ершовских сёлах говорили с жителями, как трудно хлеборобам реализовать зерно по достойной цене. А в Вольске — уже другие сложности. У производителей хлебобулочных изделий. Было снижение выпуска продукции в период пандемии. От этого пострадал хлебозавод.

И вот позитивная новость. Трехсторонняя комиссия одобрила выделение дополнительных средств нашей области. Из резервного фонда Правительства РФ. Производителям муки компенсируют часть затрат на закупку продовольственной пшеницы. На это будет выделено 92,9 миллиона рублей. Это значит, что хлеборобам будет проще реализовать зерно. И рентабельность мукомольного производства будет поддерживаться.

Кроме того, 25,7 миллиона рублей направят предприятиям хлебопекарной промышленности. Чтобы компенсировать часть затрат, связанных с производством. Считаю, от этого выиграют и жители — это поможет удержать цены на хлеб, — отметил Панков.