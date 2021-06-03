Об этом депутат госдумы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Старинные здания – гордость Хвалынска. За сотни лет удалось сохранить эту красоту. И чтобы сейчас ее не утратить, нужно ответственно отнестись к восстановлению.

Нарочно заехал в краеведческий музей, посмотреть, как подрядчик ведёт реставрацию. А там — ни одного рабочего. Хотя и конкурсные процедуры прошли, и контракт заключён.

Зачем подавать заявки на конкурс, если не устраивает объём и сложность работ? Почему сразу не отказались от участия? Это было бы честней, чем набирать подрядов, а потом тянуть время и говорить, что не справятся. Тем более, что ульяновская организация на вольском музее работает четко и без проблем, хотя объём работ не меньше и не проще. А тут за нашу саратовскую просто стыдно.

Значит, будем побуждать к работе, для этого есть законные методы. Обращусь в прокуратуру. Речь идёт о государственных деньгах, о деньгах наших налогоплательщиков. И об уникальном памятнике архитектуры, украшении Хвалынска.

Сказал спасибо коллективу музея. Здесь работают хорошие люди, которые любят этот уникальный музей. И стараются, чтобы люди лучше знали историю родного края, – пишет Николай Панков.