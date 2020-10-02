Депутат Государственной думы Николай Панков предложил жителям рассказать о фактах недобросовестной работы подрядных организаций области. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Действия подрядчиков в Заводском районе станут темой для проверки. Насколько знаю, руководство района обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, имел ли место картельный сговор. Напомню: было много нареканий по ремонту тротуаров – и от общественного совета, и от жителей. По их словам, организация и сама не работала, как следует, и, как подозревают, не допускала на торги других подрядчиков. Так ли это, и должен ли кто-то понести наказание, разберутся уполномоченные органы. Главное – обеспечить качество ремонта тротуаров и соблюдение сроков, безопасность и комфорт пешеходов. Хочу отметить, город оперативно отреагировал на картельный сговор. С чего бы? Все понимаем, с чего. Все равно Исаев старается. Это хорошо.

Хочу попросить жителей также присылать факты о недобросовестной работе подрядных организаций в мой Instagram.

Планирую создать отдельный сайт, где будет информация о ремонте тротуаров в Балаково, Пугачеве и Вольске. В понедельник сообщу отдельно о нем. Там же будет раздел, посвященный недобросовестным подрядчикам – не только по этим городам, а по всей области. В сфере строительства, ремонта дорог, тротуаров, закупки оборудования для социально важных учреждений. То есть тем, кто занимается освоением бюджетных и благотворительных средств. Народ должен знать своих «героев», вместе сформируем «черный список» подрядчиков и картельщиков, — пишет Панков.