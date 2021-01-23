Депутат Государственной думы Николай Панков считает важным, что парк «Саратовгорэлектротранса» будет обновлен троллейбусами, произведёнными в Энгельсе.

Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Считаю, очень важно, что парк СГЭТ будет обновляться троллейбусами энгельсского производства. Такая инициатива Вячеслава Володина поможет обеспечить безопасность и комфорт жителей. А также поддержать одно из ведущих промышленных предприятий области. Много раз был на «Тролзе», встречался с коллективом. Знаю, сколько сделал спикер для того, чтобы там было создано современное производство. Чтобы работникам были погашены долги по зарплатам. А у завода были заказы – высокотехнологичные модели троллейбусов. Эти новые машины теперь будут ездить и по саратовским улицам, — пишет Николай Панков.