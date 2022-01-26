На заседании Саратовской облдумы депутаты «Единой России» приняли решение об увеличении бюджета области на социальные цели.

Доходная часть бюджета региона увеличилась на 2,5 млрд рублей, из них 1 млрд пойдет на решение проблем с жильем детей-сирот. Еще в ноябре 2021 года председатель ГД Вячеслав Володин сообщал — эти деньги будут выделены из резервного фонда.

— Наша область получила из резервного фонда 1 млрд рублей на предоставления жилья детям-сиротам. Отмечу, это решение состоялось благодаря принципиальной позиции Вячеслава Володина. Теперь у нашей области есть возможность закрыть существующую очередность в 2023 году. И затем начать плановую работу по предоставлению жилья детям-сиротам.

Предстоит большой объем работы. Здесь важно объединить усилия всех ответственных структур. В том числе депутатам «Единой России» в нашей области поставлена задача подключиться к работе в своих избирательных округах. В районах области открыты бесплатные юридические консультации, созданы инициативные группы. Чтобы дети-сироты, имеющие право на получение жилья, могли получить всю информацию и подготовить необходимый пакет документов, – прокомментировал это секретарь саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков.