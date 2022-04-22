Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с главой Саратова Михаилом Исаевым и специалистами городской администрации реализацию проектов, необходимых для жителей.

Об этом депутат рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— На встречах с саратовцами один из главных вопросов – благоустройство. В том числе, знаковых мест — набережной, въезда в Саратов с моста через Волгу. Инициативы Володина о расселении аварийных домов и развитии этих территорий очень важны для людей.

Сегодня обсуждали задачи с главой Саратова Михаилом Исаевым, городскими структурами. Благодаря проектам спикера, набережная продлена, появился городской пляж, сквер Петра I. В этом году будет благоустроен участок от памятника Гагарину до моста «Саратов-Энгельс». Сметная документация практически готова. Нельзя затягивать с конкурсом и началом работ.

Возмущает, что в частных руках оказался участок берега от моста до Затона. Как это произошло, сейчас разбираются надзорные органы. Частные интересы не должны тормозить развитие города.

На набережной необходимо возродить любимый саратовцами кинотеатр «Экран». А также речной вокзал, важный для речной пассажирской инфраструктуры. Об этом уже говорили с общественностью Саратова.

Что касается въезда с моста, здесь предстоит расселение аварийных домов. Попросил администрацию провести встречу с жителями, разъяснить все моменты, чтобы у людей была вся необходимая информация и понимание процесса. Также разработан проект, включающий расширение дорог, выделенные полосы общественного транспорта, надземные пешеходные переходы. Это поможет сократить пробки, обезопасить людей. Володин всегда решает проблемы жителей комплексно.

Сегодня с жителями пройдем по набережной и посмотрим все эти объекты. Мнение людей всегда важно, — подчеркнул Николай Панков.