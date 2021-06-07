Сегодня секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с руководителем фракции «Единой России» в областной думе Алексеем Антоновым разработку соответствующего законопроекта.

— Большая часть областных трасс уже передана на федеральный уровень. Высвободились деньги, которые тратили на их содержание и ремонт. В муниципалитеты передан транспортный налог. Нужно двигаться дальше, решать вопрос с ремонтом дорог в районных центрах. Особенно важно посмотреть участки, где транзитом идет транспорт на областные и федеральные дороги. Например, дороги через Пугачев на Перелюб и Ивантеевку, через Алексеевку Хвалынского района на Сызрань. В Вольском районе это трасса через Терсу. В Балаково на балансе муниципалитета мост, в Ртищево и Балашове также большие участки, которые ведут к областным и федеральным трассам.

Мы понимаем, что районные бюджеты не могут обеспечить должное финансирование для их ремонта и содержания. Здесь необходимо законодательное решение вопроса. Транзитные участки быстро изнашиваются, требуется их постоянный ремонт. Также и дороги в Саратове, по которым идет транзитный транспорт – выезд через Ленинский район, через Волжский на Вольск, с моста Саратов-Энгельс идет транспорт через весь город на Волгоград. Считаю, что фракция «Единой России» в областной думе должна проработать законопроект. Уже сейчас необходимо проанализировать, какие дороги необходимо передать на баланс области. В первую очередь, это безопасность наших жителей, – отметил Николай Панков.

Уже завтра на заседании фракции «Единой России» депутаты начнут подготовку документа. Николай Панков отметил, что вместе с депутатами областной думы будет работать над законопроектом, который позволит решить вопрос ремонта дорог в городах нашей области.